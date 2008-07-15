Без термальної води в офісі не обійтися

Косметологи стверджують, що в літній період шкірі просто необхідний освіжаючий душ. Тому, кожній жінці просто необхідно носити в своїй сумочці пляшку термальної води. Деякі фірми випускають термальну воду у вигляді спреїв. Така вода використовується для зволоження і освіження шкіри протягом всього дня. Безперечною перевагою такої води є те, що макіяж від такого «душу» не тільки не зіпсується, а тільки покращується.

Регулярне застосування термальної води сприяє регенерації клітин, а, крім того, перешкоджає поглибленню зморшок. Звичайно, термальна вода не підходить для глибокого зволоження шкіри, зате допоможе зняти відчуття сухості і стянутості.

Використовувати спрей дуже просто. Розпилюєте його на шкіру на відстані 15-20 см кілька разів в день. Залежно від рівня дисперсії вологу буде необхідно промокнути через 30 секунд серветкою, або вона сама вбереться.

Без термальної води просто не обійтися під час перельоту. Річ у тому, що повітря в літаку дуже сухе і врятувати шкіру від надмірного пересихання, можна тільки нанісши перед польотом зволожуючий крем і протягом всього перельоту використовуючи термальну воду.

Не обійтися без цього засобу і в офісі. Повітря в таких приміщеннях, як правило, також дуже сухе, пропущене через кондиціонер і змішане з пилом.

При роботі з комп`ютером дуже важливо при виникненні відчуття стянутості шкіри відразу скористатися термальною водою. За допомогою термального спрею можна значно поліпшити стан при клімактеричних приливах, при якої спека відчувається не тільки зовні, але і всередині.

Літом термальний спрей можна використовувати не тільки як засіб, що допомагає освіжити і закріпити макіяж, але і як основу під макіяж.