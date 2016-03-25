У Черкасах планують побудувати виробництво медичних витратних матеріалів

Компанія Vogt Medical Vertrieb GmbH (Німеччина) має намір побудувати в Черкасах завод з виробництва медичних витратних матеріалів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, на зустрічі в Міністерстві охорони здоров'я України вчора, 24 березня, міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко і генеральний директор компанії Vogt Medіcal Vertrіeb Gmbh Міхаель Фогт підписали угоду про співпрацю.

За словами голови Черкаської ОДА, ще в минулому році він розпочав переговори з компанією про відкриття виробництва в області, оскільки зараз вся вироблена компанією продукція в Україну імпортується.

Зараз компанія визначається з приміщенням для розміщення виробничих потужностей.

За словами Фогта, в компанії розглядали кілька варіантів для запуску виробництва в Україні і Черкаську область вибрали завдяки зручній логістиці.

У Черкасах компанія планує виробляти витратні матеріали для інфузійної терапії, анестезіології, гінекології, стоматології і загальноклінічну продукцію. Відкриття виробництва заплановане на 2017 рік, вартість проекту будівництва заводу поки що не розголошується.

Довідка УНІАН. Vogt Medical Vertrieb GmbH (Німеччина) - група компаній, що об'єднує декілька напрямків бізнесу, з виробництва та поставки виробів медичного призначення. Компанія займає провідні позиції на ринку одноразових виробів медичного призначення та фармацевтики країн Східної Європи. У 1998 році в Україні відкрито представництво компанії.