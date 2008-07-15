Головний санлікар Донецької області: при зберіганні вакцини від кору і краснухи виявлено порушення

Головний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО закликав усунути на місцях порушення умов зберігання вакцини від кору і краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, учора на засіданні Донецької обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, В.ДЕНИСЕНКО повідомив, що за зберіганням вакцини від кору і краснухи «зараз встановлений контроль». У той же час він зазначив, що перевіркою «виявлено цілий ряд порушень умов її зберігання». «Холодильники не витримують, застарілі... Температура не дотримується, вакцина зберігається при температурі +16, 17 і навіть 20 градусів», - зазначив головлікар.

«Тому я хочу зараз звернути увагу на це питання. Там, де вона знаходиться в лабораторіях чи поліклініках, вирішіть питання про зберігання вакцини в тих умовах, де температурний режим дотримуватиметься. Вирішуйте питання на місці», - сказав В.ДЕНИСЕНКО, звертаючись до присутніх на засіданні представників органів місцевого самоврядування.