У Донецькій області з 89 пляжів купання дозволене лише на 10

Про це повідомила вчора на засіданні Донецької обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення заступник головного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА.

За її словами, «з 89 громадських пляжів: 15 морських, 16 річкових, 58 – на водосховищах місцевого значення, сьогодні тільки 10 - офіційно відкриті для купання». Л.ГУСЄВА зазначила, що «відкрито 5 громадських пляжів у Новоазовському районі, 3 пляжі - у Маріуполі, 1 пляж - у Волноваському районі і 1 – у Ясинуватському районі, в решті всіх водоймищ Донецької області купатися не можна». Вона пояснила, що, органами місцевої влади, згідно з постановою Кабінету міністрів, на кожне місце відпочинку має бути оформлений так званий паспорт, завірений підписами відповідних відповідальних осіб, зокрема й лікарями санстанції. На сьогодні в Донецькому регіоні тільки 10 місць громадського відпочинку мають цей документ.

За її словами, «кожна друга проба води Азовського моря не відповідає санітарним нормам за хімічними показниками, з них у межі міста Маріуполя 100% проб фіксують відхилення за хімічними показниками». Так, у воді відзначається «перевищення концентрації зважених речовин нафтопродуктів». Також за мікробіологічними показниками води другої категорії кожна третя проба - з відхиленнями за санітарними нормами.

Крім того, Л.ГУСЄВА сказала, що при «мікробіологічних дослідженнях у воді донецьких водоймищ виявляється високий вміст кишкової палички».

«У внутрішньому водоймищі, так званому Донецькому морі, індекс, що відповідає кількість кишкової палички при нормі 5 тисяч, дорівнює 70 тисячам, у річці Кальміус – від 70 до 240 тисяч при нормі 5 тисяч, а в ставку Кірша – 24 тисячі», - повідомила лікар.

Лікарі санстанції цього року досліджували воду на холеру – було взято 817 проб води, з них у 35% випадках виявлено холероподібний вібріон, збудників холери не виявлялося, повідомила Л.ГУСЄВА і уточнила, що «у воді прісних водоймищ у 57,7% висівається холероподібний вібріон, у морській воді – у 58% випадків».

Л.ГУСЄВА акцентувала, що ті розпорядження лікарів санітарно-епідеміологічної служби, які були направлені в органи місцевої влади, «в 90% в частині поліпшення якості води в літній період для купання жителів Донецької області не виконані».