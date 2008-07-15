Інтелект дитини залежить не тільки від освіти, а й від харчування

Співробітники Університету Еморі довели, що якщо дитина з найранішого віку одержує правильну, збагачену вітамінами їжу, вона зростає розумною і здоровою. При цьому освіта грає тільки другорядну роль.

Був проведений експеримент, в якому взяли участь жителі чотирьох гватемалських сіл. Вперше інтелектуальні здібності випробовуваних були протестовані ще в 70-х роках минулого століття.

Підсумки експерименту почали підводити в 2002 році. Всі ці роки гватемальці вибирали різну їжу і встигли здобути різну освіту. Проте, експертами прослідкував чіткий зв`язок між якістю харчування і ступенем розвитку інтелектуальних здібностей. Цікаво, що здобута освіта вплинула на інтелект значно менше, ніж щоденний раціон.

last24.info