В Україні немає сироватки від укусів змій і павуків

Керівництво Донецької області планує купити в Ташкенті сироватку проти укусів отруйних змій і павуків. Про це 14 липня повідомив головний санітарний лікар Донецької області Віктор Денисенко.

Насьогодні в області немає вакцини, яка б змогла допомогти людині, укушеній отруйним павуком або змією.

"Ця проблема є не тільки в Донецькій області, але у всій Україні. У нас немає сироватки, щоб при укусі ввести її людині і таким чином зменшити ступінь ризику для здоров`я. Це повинно вирішуватися на рівні міністерства", - відзначив Денисенко.

За його інформацією, в регіоні більше всього змій знаходиться на Азовському побережжі, але вони є і в інших зонах Донецької області. "У Першотравневому районі є Зміїна балка. Там багато змій, їх знаходять також на річці Сіверський Донець", - проінформував головний санлікар.

За його словами, виловом павуків і змій займаються служби МНС і комунальники. З початку року в Донецькій області відмічені декілька випадків укусів змій і павуків, причому люди потрапляли в реайнімацію в важкому стані.

mignews.com.ua