У Черкасах відкрили “сенсорну кімнату” для дітей-інвалідів

14 липня у черкаському Центрі реабілітації для дітей з особливими потребами відкрили “сенсорну кімнату” для дітей з порушеною опорно-руховою системою, дітей-інвалідів та хворих на ДЦП.

Цей захід відбувся у рамках реалізації спільного соціального проекту міської влади з громадськими організаціями, зокрема, Спілкою батьків дітей-інвалідів, повідомили у прес-службі міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА.

За його словами, це черговий крок міської влади до задоволення потреб тієї категорії жителів міста, які частково обмежені в своїх діях.

"Минулого року ми відкрили бібліотеку для сліпих в міській громадській організації сліпих (УТОС), – повідомив С.ОДАРИЧ. – Цього року відкриваємо “сенсорну кімнату” для дітей з обмеженими можливостями. Переконаний, що на цьому міська влада не зупиниться. Зокрема, у наших планах - придбати два автомобіля для організації у місті “соціального таксі”, щоб інваліди мали можливість вільно пересуватися містом. На ці цілі у бюджеті розвитку закладено 200 тисяч гривень. Крім того, минулого року ми впровадили в життя програму “Простір без бар’єрів”, завдяки якій на центральних вулицях міста були облаштовані спеціальні пандуси для інвалідів, які пересуваються на візках".

У Черкасах загалом функціонуватиме дві “сенсорні кімнати”: одна на базі Центру реабілітації для дітей з особливими потребами, друга – у Соснівському територіальному центрі. Загальна вартість однієї “сенсорної кімнати” становить 34 тис. грн. Встановили обидві кімнати в Черкасах за рахунок коштів громадських організацій, благодійних фондів, меценатів та всіх небайдужих громадян.

У Центрі реабілітації для дітей з особливими потребами переважно лікуються діти віком від 6 до 8 років. Усі послуги надаються безкоштовно – фінансування відбувається за рахунок міського бюджету.

За словами начальника управління з питань соціального захисту міськвиконкому Наталії ДУТКО, “сенсорна кімната” – високоякісне оточення, яке складається зі спеціальних ефектів, світлових трубок, фіброоптичних волокон, що мерехтять, басейнів, генераторів запахів, спеціальної музики, водяних віброзвукових ліжок, різних світлових, звукових і тактильних настінних панелей.

"Сенсорна кімната" на базі черкаського Центру розміщується в трьох невеликих кімнатах і має два “сухих басейни” (маленький і великий), “сухий душ” та безліч інших спеціальних пристосувань для хворих дітей, – розповіла Н.ДУТКО. – Уся специфіка лікування полягає в тому, що, наприклад, у “сухому басейні”, який наповнений маленькими надувними кульками, дитина грається, перебирає ці кульки хворими ручками. Це розвиває як опорно-рухому систему, так і позитивно діє на емоційному рівні".

Фахівці переконані, що перебування у “сенсорній кімнаті” сприяє покращенню емоційного стану дитини, знижує агресивність, знімає нервове збудження, нормалізує сон. Відсутність небезпечних предметів, “м’яка” підлога та стіни дають дитині відчуття безпеки при пересуванні. У умовах цієї кімнати можна знімати страхи, невротичні стани, проводити корекцію поведінки. “Сенсорна кімната” використовується для стимуляції різних функцій організму (слуху, зору, нюху, рухових функцій, мовлення) у дітей із ДЦП, психічними порушеннями.

“Сенсорні кімнати” розробили у Голландії на початку 80-х років XX століття.