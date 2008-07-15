Найстарша мама в Україні: киянка народила у 57 років

В неділю, 13 липня, в київському пологовому будинку №2 на вулиці Мостицькій відбулася унікальна подія: 57-річна жінка народила хлопчика. Головлікар лікарні яка особисто приймала пологи, Тетяна Пехньо розповіла "Сегодня", що пологи пройшли успішно: мама почувається чудово, а її син Андрій (вага 3.900) — абсолютно здоровий хлопчисько. Жінці робили кесарев розтин.

За словами головлікаря, тато того ж віку, що і мама, він знаходився під час пологів в сусідній палаті: "Ми одразу після пологів голенького хлопчика віднесли батьку, щоб він зігрів його своїм тілом. Це робиться, щоб тато передав дитині свою енергію". Мама ж почувається добре і з першої хвилини почала годувати дитину грудним молоком. Як не дивно, але 57-річна породілля спокійно, без всяких ускладнень і «збережень» доносила дитину, і наприкінці минулого тижня сама прийшла до пологового будинку. Щоправда, лікар підкреслила, що найстарша породілля України щодня займається спортом, не п`є і не палить. «Ну і звичайно, велика сила волі і бажання мати цю дитину».

Гінекологи ж стверджують, що ризик народжувати був дуже великий. «Жінка дуже ризикувала, йдучи на такий крок», — каже акушер-гінеколог ЦРП Подільського району Олександра Іванюк. Вона радить, якщо жінка наважується народжувати в такому пізньому віці, дуже уважно стежити за тим як протікає вагітність: постійно консультуватися з фахівцями і приймати вітаміни для вагітних.