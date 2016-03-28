На цьому тижні у Раді розглянуть законопроекти з охорони здоров’я

Представник президента України, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Степан Кубів наполягає на розгляді у Верховній Раді цього тижня законопроектів щодо правової сфери та системи охорони здоров’я.

Про це Кубів заявив під час засідання Погоджувальної ради, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

«Цього тижня Верховна Рада має розглянути внесені президентом України законопроекти, які стосуються реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. Дані законопроекти спрямовані на реформування системи примусового виконання рішень судів та інших органів, посадових осіб. Крім того, президент подав законопроект № 4122 щодо звільнення генпрокурора Віктора Шокіна», – сказав Кубів.

Читайте такожУряд досі не запропонував стратегії реформування медицини - ГройсманВін також зазначив, що парламент має розглянути законопроекти стосовно реформування сфери охорони здоров’я: проект закону про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги) №1164; проект закону про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я) №1332; проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я №2309а.

«Йдеться про організаційно-правовий статус закладів охорони здоров’я. Там також подані два альтернативні закони № 2309а-д і №2309а-1. Президент України говорив про зміни державної політики в сфері охорони здоров’я, і даний аспект розглядався на засіданні комітету», - зауважив Кубів.

Також, за словами депутата, він підтримує голову ВР Володимира Гройсмана у питанні щодо виділення окремих днів для розглядів законопроектів щодо обороноздатності країни у вівторок і економічного блоку у четвер.