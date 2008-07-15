Наш характер впливає на наші хвороби

Медики прийшли до висновку, що 70% всіх захворювань формується саме на психосоматичній основі. Іншими словами, відома фраза: «Всі хвороби від нервів!», зовсім небезпідставна.

Ученим вдалося з`ясувати, що люди, які зовні виглядають спокійними, але внутрішньо не впевнені в собі і напружені, часто страждають запорами. А у дітей запори часто з`являються, як прояв протесту. Гіпервідповідальні люди часто страждають виразкою шлунку. Такі люди часто беруть на себе дуже багато, але не бачать реальної віддачі від своїх старань.

Ризик «заробити» інфаркт різко зростає у людей з яскраво вираженими диктаторськими схильностями. Такі люди часто володіють подвійним характером, поєднуючи жорсткість і сентиментальність. Часто такі люди достатньо жорстокі до своїх близьких, але самі страждають від нерозуміння.

Ризик інфаркту зростає і у людей, які гостро переживають і свої і чужі проблеми. Для тонкої і нерішучої натури характерні бронхолегеневі захворювання. Такі люди схильні до самокопання, не уміють справлятися із стресом, а лише заганяють його углиб себе.

У сім`ях, де спостерігається приховане протистояння на тлі зовнішнього благополуччя, діти часто страждають астмою. Лідери за вдачею, люди з логічним складом розуму, схильні до захворювань нирок.

Такі люди часто «гасять» свої емоції, не даючи їм вийти назовні. Розум у них переважає над почуттями.

Від хронічних головних болів часто страждає сильна натура, яка прагне все узяти на себе і ухвалює рішення не тільки за себе, але і за інших.