Хвороби зубів можуть привести до раку

Здорові і красиві зуби допомагають людині відчувати себе упевненіше при спілкуванні. Але стежити за порожниною рота важливо ще і тому, що хвороби зубів можуть спровокувати розвиток багатьох захворювань, у тому числі і раку.

Японські учені стверджують, що хвороби зубів і їх втрата можуть спровокувати розвиток трьох видів раку. Учені з Японії не так давно провели дослідження, в ході яких було встановлено, що ракові захворювання шиї, стравоходу і легенів, частіше виникають у людей, з різними хворобами зубів.

Ученими було помічено, що люди, у яких були захворювання зубів і ясен на 140% більше піддаються ризику виникнення раку стравоходу.

На 70% у людей із захворюваннями зубів і ясен збільшується ризик розвитку разових захворювань шиї і на 55% зростає ризик розвитку раку легенів.

Дослідникам також вдалося помітити, що ризик того, що у людини розвинеться ракове захворювання, росте пропорційно кількості зубів, які чоловік втрачав протягом свого життя.

Лікарі пояснюють це тим, що порожнина рота це особлива межа між шлунково-кишковим трактом і зовнішнім середовищем, тому, від «погоди» в роті безпосередньо залежить стан нашого шлунку і кишечника.

Бактерійні інфекції, які виникають із-за стоматологічних захворювань, руйнують не тільки зуби, але і спричиняють розвиток раку.