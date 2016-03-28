Апарат Ради опрацює законопроекти з охорони здоров'я

У ВР на наступному пленарному тижні відбудеться тематичне засідання з розгляду законопроектів, що стосуються охорони здоров'я.

У Верховній Раді України наступного пленарного тижня у вівторок відбудеться тематичне засідання з розгляду низки законопроектів у сфері охорони здоров'я.

Відповідне доручення Апарату Верховної Ради дав голова парламенту Володимир Гройсман під час Погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Вважаю, що абсолютно доцільно і необхідно зробити окреме засідання для розгляду законопроектів з охорони здоров'я. Тому я просив би Апарат спільно з фракціями опрацювати перелік законів і позицій щодо їх підтримки, внесення їх на наступний, напевно, пленарний тиждень, наприклад, на вівторок, на ранкове чи вечірнє засідання. Ми проведемо в рамках охорони здоров'я», – заявив Гройсман.

Крім того, голова парламенту доручив Апарату Верховної Ради запросити уряд до напрацювання рішень, а також ознайомитися з позиціями асоціацій та представників місцевої влади щодо питань, які будуть розглядатися.

«Я дуже просив би Апарат, зв'яжіться з асоціаціями і, будь ласка, пропрацюйте ці закони, в тому числі, і вивчіть думку на місцях: обласних, місцевих рад, яка позиція, що потрібно, можливо, удосконалити, і визначити їх позиції для дискусії під час розгляду», – зазначив Гройсман.

Наступний пленарний тиждень пройде з 12 по 15 квітня.