Президент вручив державні нагороди чотирьом лікарям
Президент України вручив державні нагороди чотирьом лікарям за надання медичної допомоги постраждалим під час проведення АТО.
Президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди чотирьом лікарям за надання медичної допомоги постраждалим під час проведення антитерористичної операції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, вручення відбулося під час робочої поїздки глави держави в Донецьку область.
Президент вручив ордени «За заслуги» ІІІ ступеня завідувачу хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» Ігорю Вервейці та завідувачу травматологічного відділення, лікарю ортопеду-травматологу Центральної міської лікарні м.Торецка Євгену Жуку за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток сфери охорони здоров'я та надання якісної медичної допомоги потерпілим під час проведення антитерористичної операції в регіоні.
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