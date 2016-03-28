Президент вручив державні нагороди чотирьом лікарям

Президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди чотирьом лікарям за надання медичної допомоги постраждалим під час проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, вручення відбулося під час робочої поїздки глави держави в Донецьку область.

Президент вручив ордени «За заслуги» ІІІ ступеня завідувачу хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» Ігорю Вервейці та завідувачу травматологічного відділення, лікарю ортопеду-травматологу Центральної міської лікарні м.Торецка Євгену Жуку за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток сфери охорони здоров'я та надання якісної медичної допомоги потерпілим під час проведення антитерористичної операції в регіоні.

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Медаллю «За врятоване життя» нагороджено завідувача травматологічного відділення Артемівської центральної районної лікарні Дмитра Бондара за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток сфери охорони здоров'я та надання якісної медичної допомоги потерпілим під час проведення антитерористичної операції в регіоні.