Аспірин робить кістки міцнішими

Американські вчені змогли виявити нові корисні властивості аспірину. Виявилося, що в США 68% жінок страждають від виснажливих ефектів остеопорозу – захворювання, що руйнує структуру скелета на клітинному рівні. Такі дані надав Національний інститут здоров`я. Кожна друга жінка і кожен четвертий чоловік старше 50-ти матиме хоча б один пов`язаний із захворюванням перелом у житті, впевнені вчені.

Фахівці Університету Південної Каліфорнії, досконально вивчивши лікарську роль аспірину проти ослаблених кісток, прийшли до висновку, що препарат запобігає руйнуванню кісткової тканини і відмиранню стволових клітин, що формують скелет.

Як виявилося, в розвитку остеопорозу в зрілому віці грають ключову роль T-лімфоцити – типи клітин імунної системи. Вони можуть помилково атакувати здорові стволові клітини, тим самим шкодячи функції кісткового мозку. Було встановлено, що аспірин блокує втрату кісткової маси і щільності кісткового мінералу, контролює роботу Т-лімфоцитів і таким чином захищає організм від структурного погіршення скелета і від переломів.

До того ж щоденний прийом пігулки аспірину дозволяє управляти симптомами гіпертонії, але тільки якщо вона приймається ввечері перед сном. Іспанські біологи відзначили сприятливу дію ліків для пониження артеріального тиску. Медики вважають, що препарат може застосовуватися для попередження ризику серцевої хвороби, удару й інших серцево-судинних проблем.

Чому аспірин ефективно працює вночі, а не вдень, поки що залишається неясним, але кардіологи Університету Віго припускають, що його склад здатен уповільнити виробництво гормонів та інших речовин в організмі, що викликають згортання крові, тоді як тіло знаходиться у спокої. Тримісячне дослідження включало 244 особи з діагнозом гіпертонія. Доза аспірину становила 100 міліграм щоночі. Враховуючи крайню простоту такої профілактики, медики сподіваються, що вона стане повсюдною.

newsland.ru