У Киргизії зафіксували новий осередок сибірки

Фахівці виявили на півдні Киргизії ще один осередок зараження сибірської виразки, в області Ошській із цим діагнозом госпіталізовано шестеро осіб, повідомив журналістам представник прес-служби МНС республіки. За його словами, новий осередок смертельно небезпечної інфекції зафіксовано в Араванському районі області Ошської.

За даними МНС, 30 червня мешканка села Достук вимушено, без ветеринарного огляду, забила хвору корову; згодом інфіковану яловичину спожили в їжу 167 осіб. Шестеро з них заразилися.

"Проведена експертиза підтвердила захворювання сибірською виразкою", - повідомив представник прес-служби. Група решти "контактних громадян", сказав він, перебуває під спостереженням медиків.

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