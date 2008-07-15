У Киргизії зафіксували новий осередок сибірки
17:14, 15 липня 2008Країна
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Госпіталізовано 6 осіб
Фахівці виявили на півдні Киргизії ще один осередок зараження сибірської виразки, в області Ошській із цим діагнозом госпіталізовано шестеро осіб, повідомив журналістам представник прес-служби МНС республіки. За його словами, новий осередок смертельно небезпечної інфекції зафіксовано в Араванському районі області Ошської.
За даними МНС, 30 червня мешканка села Достук вимушено, без ветеринарного огляду, забила хвору корову; згодом інфіковану яловичину спожили в їжу 167 осіб. Шестеро з них заразилися.
"Проведена експертиза підтвердила захворювання сибірською виразкою", - повідомив представник прес-служби. Група решти "контактних громадян", сказав він, перебуває під спостереженням медиків.
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