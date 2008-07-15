Названо причини вибуху у Болехівській лікарні Причиною вибуху в Болехівській центральній міській лікарні Долинського району Івано-Франківської області міг стати витік газу із підземного газопроводу.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Зокрема, йдеться у повідомленні, за попередніми даними, нещасний випадок стався в результаті витоку газу із підвідного підземного газопроводу низького тиску та проникнення його в підвальне приміщення корпусу терапевтичного відділення лікарні. Вибух стався під час включення слюсарем-сантехніком насосу для подачі води, передає УНІАН.

За даними інформцентру, Комісія територіального управління Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області продовжує розслідувати причини вибуху у Болехівській центральній міській лікарні.

Як повідомлялося раніше, 11 липня об 11:20 у Болехівській лікарні пролунав вибух. Вибухова хвиля зруйнувала перекриття і підлогу першого поверху. У результаті загинули двоє пацієнтів, ще восьмерих травмовано, в тому числі трьох працівників цього лікувального закладу.