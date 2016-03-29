Донеччина отримала 60 машин швидкої медичної допомоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія передачі «швидких» відбулася вчора у Краматорську під час зустрічі Порошенка з медичними працівниками та громадськістю.

«Ці красуні «швидкі допомоги», які сьогодні вишикувані на цьому майдані, також є символом миру. Такі «швидкі допомоги» – сучасні, європейські – ви можете зустріти в будь-якій європейській столиці. На сьогоднішній день вони мають і будуть їздити вулицями, щоб рятувати життя мешканцям Краматорська та інших міст нашого Донбасу», - зазначив президент.

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«Це фактично перший мій приїзд, як президента, який присвячений мирним справам», - підкреслив Порошенко.

«Медицина – це символ миру. Ніде мир не цінують так, як там, де поливали «Градами», де кожен чув гуркіт снарядів, де бачили полум’я боїв та понюхали пороху, де відчули дихання смерті», - зазначив президент. Порошенко вкотре наголосив, що робить все можливе, щоб в житті українського Донбасу ніколи більше не повторилися жахіття війни.

За словами глави держави, кожного дня близько 170 бригад екстреної медичної допомоги Донеччини виїжджають в середньому на 1,5 тис. викликів.

Як зазначається в повідомленні, на контрольованій Україною території Донецької області у складі Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працює 7 станцій швидкої медичної допомоги, 25 підстанцій та 49 пунктів базування бригад.

Серед закуплених «швидких» - 59 автомобілів швидкої медичної допомоги типу «В», обладнаних для транспортування, основного медичного догляду та нагляду за пацієнтами, а також один реанімобіль типу «С» - спеціалізований неонатологічний, який дозволить транспортувати до перинатальних центрів новонароджених з тяжкими захворюваннями та вадами розвитку, поінформували в прес-службі.