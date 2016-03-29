В Україні затвердили правила виробництва органічного меду
Кабінет міністрів затвердив правила виробництва органічного меду та продукції бджільництва, які регулюють розміщення вуликів, порядок підгодівлі бджіл та інші аспекти роботи пасічників.
Відповідне рішення закріплене постановою №208 від 23 березня 2016 року.
Згідно з постановою, перехід на органічне виробництво зі звичайного триває не менше року. Для підгодівлі бджіл пасічник може використовувати виключно органічний мед з рослин, які не є генетично модифікованими та до яких не застосовувалися хімічні добрива і пестициди синтетичного походження.
Пасіка повинна розміщуватися так, щоб в радіусі 3 км були джерела натурального нектару і пилку – органічно вирощені або дикорослі рослини. Крім того, пасіка повинна розташовуватися на відстані не менше 5 км від джерел мікрохвильового випромінювання (аеродромів, радіо - і телестанцій і т. д.), і не менше 7 км – від товарних пасік, які виробляють неорганічний мед.
Читайте такожМед - ліки від більшості недуг
Для профілактики захворювань і лікування бджіл допускається використання тільки прополісу, воску і рослинних олій. Для захисту рамок, вуликів і сот від шкідників застосовуються засоби згідно з переліком у постанові, зокрема азадірахтін, бджолиний віск, м'ятна, ялинова або кминна олії.
Як повідомляв УНІАН, до середини лютого українські підприємства вичерпали квоту на безмитні поставки меду в ЄС (5 тис. тонн).
У січні Україна призупинила видачу ветеринарних документів на експорт меду в Євросоюз до закінчення розслідування обставин, при яких у відправленій в Чехію продукції були виявлені заборонені протимікробні речовини. Після припинення експорту Україна посилила систему експортного контролю меду згідно з чеськими вимогами і очікує відповідної реакції з боку компетентних органів цієї країни.
Довідка УНІАН. У 2015 році Україна експортувала 36 тис. тонн меду на 84,3 млн дол. проти 36,3 тис. тонн на 93,4 млн дол. у 2014 році. Імпорт меду в натуральному вираженні склав у 2015 році-17 тис. тонн, що у 3,1 рази менше, ніж в 2014 році, а в грошовому – 98 тис. дол. проти 248 тис. дол. роком раніше.