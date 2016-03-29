В Україні затвердили правила виробництва органічного меду

Відповідне рішення закріплене постановою №208 від 23 березня 2016 року.

Згідно з постановою, перехід на органічне виробництво зі звичайного триває не менше року. Для підгодівлі бджіл пасічник може використовувати виключно органічний мед з рослин, які не є генетично модифікованими та до яких не застосовувалися хімічні добрива і пестициди синтетичного походження.

Пасіка повинна розміщуватися так, щоб в радіусі 3 км були джерела натурального нектару і пилку – органічно вирощені або дикорослі рослини. Крім того, пасіка повинна розташовуватися на відстані не менше 5 км від джерел мікрохвильового випромінювання (аеродромів, радіо - і телестанцій і т. д.), і не менше 7 км – від товарних пасік, які виробляють неорганічний мед.

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Для профілактики захворювань і лікування бджіл допускається використання тільки прополісу, воску і рослинних олій. Для захисту рамок, вуликів і сот від шкідників застосовуються засоби згідно з переліком у постанові, зокрема азадірахтін, бджолиний віск, м'ятна, ялинова або кминна олії.

Як повідомляв УНІАН, до середини лютого українські підприємства вичерпали квоту на безмитні поставки меду в ЄС (5 тис. тонн).

У січні Україна призупинила видачу ветеринарних документів на експорт меду в Євросоюз до закінчення розслідування обставин, при яких у відправленій в Чехію продукції були виявлені заборонені протимікробні речовини. Після припинення експорту Україна посилила систему експортного контролю меду згідно з чеськими вимогами і очікує відповідної реакції з боку компетентних органів цієї країни.

Довідка УНІАН. У 2015 році Україна експортувала 36 тис. тонн меду на 84,3 млн дол. проти 36,3 тис. тонн на 93,4 млн дол. у 2014 році. Імпорт меду в натуральному вираженні склав у 2015 році-17 тис. тонн, що у 3,1 рази менше, ніж в 2014 році, а в грошовому – 98 тис. дол. проти 248 тис. дол. роком раніше.