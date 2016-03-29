В Україні зареєстровано понад 1,75 мільйона переселенців

Як наголошується в повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних і Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 403 623 сімей з Донбасу і Криму. Більш як 781 тисяча сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, більш як 730 тисяч сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становила понад 868 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні станом на 29 лютого на обліку перебувало 1 млн 745 тис. 999 внутрішніх переселенців з Донбасу і Криму. При цьому на 14 березня їх кількість скоротилася до 1 млн 744 тис. 788 осіб.