Стан здоров'я Надії Савченко погіршився

Стан здоров'я ув'язненої в Росії Надії Савченко погіршився, її організм припинив приймати воду.

Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на адвоката льотчиці Миколу Полозова, який відвідав її у СІЗО.

"Справа в тому, що після вироку вона пила тільки воду. Вона відмовилася від підтримуючих сумішей, і ця вода, по суті, вимивала з неї всі солі, необхідні мінерали. На цьому тлі почалося погіршення здоров'я, почало нудити цією водою. Зараз вона п'є мінеральну воду, що дозволило стабілізувати стан здоров'я. Тим не менш, вона втрачає близько 400-500 грамів в день. Зараз вона важить 65 кг", - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, суд у російському Донецьку 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Савченко і її захист відкидали звинувачення і стверджували, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили в Росію.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання в СІЗО Савченко кілька разів оголошувала голодування і погрожує розпочати сухе голодування з 6 квітня з вимогою повернути її в Україну.