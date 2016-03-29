МОЗ просять забезпечити країну вакцинами проти сказу

Чернігівська обласна рада звернулася до Міністерства охорони здоров'я України з проханням забезпечити фармацевтичний ринок країни антирабічними вакцинами.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийняте сьогодні під час чергової сесії обласної ради.

У зверненні вказується, що через укуси тварин зростає потреба в антирабічних вакцинах, між тим сьогодні в Україні склалася критична ситуація із забезпеченням фармацевтичного ринку та лікувально-профілактичних установ такими препаратами.

За даними авторів звернення, "на фармацевтичному ринку України вакцини від сказу відсутні з вересня минулого року. Приміром, у 2014 році через мережу аптек комунального підприємства "Ліки України" Чернігівської обласної ради було реалізовано 1570 ампул антирабічної вакцини, у 2015 році – 911 ампул, а в 2016 році – жодної".

Депутати зазначають, що жителі області для отримання відповідних ін'єкцій змушені звертатися в медичні установи Республіки Білорусь або ж закуповувати вакцини, зареєстровані в Україні, у перекупників.

Читайте такожУ двох селах Одеської області оголошено карантин у зв'язку з виявленням скажених тваринКомунальне підприємство "Ліки України" неодноразово зверталося до Міністерства охорони здоров'я України з приводу загострення ситуації з забезпеченням населення та лікувально-профілактичних закладів препаратами від сказу, але відповіді ні разу не отримало.

"Просимо вжити заходів та забезпечити наявність обігу на фармацевтичному ринку України антирабічних вакцин, від яких багато в чому залежить життя людей", - йдеться у зверненні Чернігівської облради.