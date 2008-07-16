Дітям до двох років показане молоко 2% жирності

У клінічних рекомендаціях по вигодовуванню новонароджених прийняті деякі зміни. Минулого тижня Американська Академія Педіатрії (American Academy of Pediatrics) внесла деякі зміни до рекомендацій, згідно до яких дитину, яка перестала харчуватися грудним молоком, раніше необхідно було годувати незбираним молоком до дворічного віку. Тепер, після відлучення від грудей діти з групи ризику ожиріння або ті, в сім`ї яких хтось страждає від надмірної ваги, серцево-судинних захворювань або підвищеного рівня холестерину, повинні одержувати, починаючи з 12 місяців до 2 років молоко, жирність якого понижена до 2%.

Ці поправки вважаються радикальними. Адже жири, що потрапляють з продуктами харчування, такі необхідні для розвитку головного мозку малюка. Саме тому незбиране молоко вважалося незамінним до дворічного віку. Але, згідно з останніми результатами дослідження, розвиток дітей, що одержували молоко низької жирності, протікав цілком нормально. А після другого дня народження всім дітям слід перейти на молоко з 1% вмістом жирів, радить Таня Альтман, доктор медичних наук. Нові рекомендації розповсюджуються тільки на дітей з групи ризику ожиріння.

Безперечно, кожній дитині необхідні жири для нормального розвитку головного мозку, але на сьогодні діти одержують жири не тільки з молока. Результати досліджень показали, що діти і дорослі, які вживають молочні продукти низької жирності, здоровіші в порівнянні з тими, хто віддає перевагу вищому вмісту жиру в молоці.

newsland.ru