Ізраїль буде і надалі ділитися з Україною досвідом у медичній сфері

Ізраїльські медики продовжать ділитися досвідом зі своїми українськими колегами.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковски.

«Наші відносини з Україною надзвичайно важливі. Ми намагаємося ділитися нашим досвідом у тих галузях, де є певні досягнення. Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, особливо зараз – у період, коли Україна проходить складний етап своєї історії. Думаю, що саме зараз наш досвід може бути особливо важливим для розвитку України. Одна з головних галузей, де ми співпрацюємо – медицина. В Ізраїлі дуже розвинена система охорони здоров'я, і вона вважається однією з кращих у світі. Для нас дуже важливо ділитися досвідом. В минулому році ми робили акцент на роботі з експертами в галузі посттравматичного синдрому, провели 15 семінарів. В цьому році продовжуємо працювати в цьому напрямку. Також є проект з оснащення палат у лікарнях Умані. Ми провели і будемо проводити семінари у сфері невідкладної медичної допомоги, а також підвищення кваліфікації медсестер», - розповів посол.

У свою чергу директор Ізраїльського культурного центру в Україні Ольга Поліщук зазначила, що в цьому році в Україні були запрошені ізраїльські лікарі, які прочитали курс лекцій в університетах Вінниці та Києва.

«Ми запросили ізраїльських лікарів для курсу лекцій в університетах Вінниці і Києва, і для проведення семінару лікарів в Ізраїльському культурному центрі», - розповіла вона і зазначила, що зараз планується провести відеоконференцію в культурному центрі, оскільки українські фахівці виявили велику зацікавленість.

Лікар-фахівець, майор запасу Ян Каганов зазначив, що зацікавленість серед його українських колег викликав процес становлення сімейних лікарів.

«Ізраїль володіє унікальним досвідом, який вже 20 років існує – 100 відсотків населення отримують медичні послуги... Для того щоб лікувати людей, у сімейного лікаря повинен бути багаторічний зв'язок з пацієнтом... Я розповів під час лекцій про деякі речі, які практикуються у нас. Ми готові ділитися своїм досвідом», - сказав він.

У свою чергу один з лекторів – віце-президент і декан Арієльского університету Альберт Пінхасом сказав: «Ми хочемо зараз активно розвинути програму для інтеграції українських науковців нашого університету на період від одного року до трьох років, в надії, що потім вони повернуться в Україну з тими знаннями, які вони отримають від нас і будуть так само зміцнювати науку в Україні».