Енергетичні напої - небезпечні для здоров`я

Енергетичні напої - достатньо недавній винахід людства, хоча їх інгредієнти вже давно використовуються для стимуляції нервової системи.

Виробники енергетичних напоїв стверджують, що їх продукція приносить тільки користь, і продовжують випускати все нові і нові типи напоїв.

Енергетичні напої офіційно заборонені у Франції, Данії і Норвегії, де вони продаються тільки в аптеках, оскільки вважаються ліками. Недавно шведські власті почали розслідування 3 смертей, нібито викликаних споживанням енергетичних напоїв.

Вітаміни, які містяться в енергетичних напоях, не можуть замінити мультивитамінний комплекс.

Людям, які страждають від серцевих захворювань, гіпо- або гіпертонії, не слід вживати енергетичні напої.

Заява, що енергетичний напій забезпечує організм енергією, є голослівною. Вміст заповітної банки тільки відкриває шлях до внутрішніх резервів організму, тобто виконує функцію ключа, вірніше, відмички. Іншими словами, сам напій ніякої енергії не містить, а тільки використовує нашу власну. Таким чином, ми використовуємо власні енергетичні ресурси, простіше кажучи, беремо у себе енергію в борг. Проте рано чи пізно цей борг доведеться повернути з відсотками у вигляді втоми, безсоння, дратівливості і депресії.

Як і будь-який інший стимулятор, кофеїн, який міститься в енергетичних напоях, приводить до виснаження нервової системи. Його дія зберігається в середньому 3 - 5 годин, після чого організму потрібен відпочинок. Крім того, кофеїн викликає звикання.

Енергетичний напій, що містить поєднання глюкози і кофеїну, дуже шкідливий для молодого організму.

Багато енергетичних напоїв містять велику кількість вітаміну В, що викликає прискорене серцебиття і тремтіння в кінцівках.

У разі перевищення допустимої дози не виключені побічні ефекти: тахікардія, психомоторне збудження, підвищена нервозність, депресія.

Енергетичні напої містять таурин і глюкуронолактон. Зміст таурину у декілька разів перевищує допустимий рівень, а кількість глюкуронолактону, що міститься в 2 банках напою, перевищує добову норму майже в 500 разів (!). Навіть вченим невідомо, як ці інгредієнти діють на організм, і як вони взаємодіють з кофеїном. Тому експерти заявляють, що безпека використання таких високих доз таурину і глюкуронолактону ще не визначена, це вимагає проведення подальших досліджень.

На думку медиків, енергетичні напої - не більше ніж вітамінні замінники кави, але тільки небезпечніші для здоров`я. Фруктові соки і глюкоза, що містяться в багатьох інших продуктах, мають подібну дію.

korrespondent.net