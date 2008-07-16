У рамках акції «Літній табір-2008» оздоровлюються 450 дітей-сиріт

На Івано-Франківщині у рамках Всеукраїнської акції «Літній табір-2008» оздоровлюються 450 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з усіх регіонів України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у справах сім`ї та молоді Івано-Франківської облдержадміністрації, таборування дітей-сиріт відбуватиметься з 5 по 20 липня 2008 року на території Яремчанської міської ради.

Діти оздоровлюються в таборах «Зіронька» і «Камінь Довбуша» на території Карпатського національного природного парку. У таборах розгорнуті намети, вони забезпечені медичними працівниками, транспортними засобами для здійснення екскурсій.

У таборах працюють майстер-класи з туризму, бісероплетіння, писанкарства тощо, які проводять волонтери з Івано-Франківської області.

Працівники правоохоронних органів влаштували для дітей виступи представників кінологічної служби та спецпідрозділів.

Дана акція з оздоровлення дітей-сиріт із дитячих будинків країни відбувається під патронатом Президента України Віктора ЮЩЕНКА.