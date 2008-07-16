На Львівщині проведений моніторинг місця аварії цистерн з фосфором

16 липня 2008 року виповнюється річниця аварії техногенного характеру на залізничному перегоні Ожидів-Красне Львівської залізниці, внаслідок якої з колії зійшли 15 цистерн з фосфором.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, Держуправління з охорони навколишнього природного середовища у Львівській області з першого дня аварії і до сьогодні проводить моніторинг стану природних ресурсів – поверхневих вод, річок та каналів, питної води у криницях, атмосферного повітря, землі і рослинності. Протягом періоду спостережень опрацьовано 3965 результатів аналізу. Як нагадує прес-служба, рік тому у навколишнє середовище (на землю і в атмосферу) потрапило 130 тонн фосфору з 6 цистерн, що спричинило пожежу відкритої форми на площі близько 900 квадратних метрів. Під час аварійно-рятувальних робіт проведено ліквідацію наслідків аварії та забезпечення техногенної та екологічної безпеки.

Для з‘ясування достатності проведених ліквідаційних та відновлювальних заходів для забезпечення екологічної безпеки господарської діяльності та запобігання її негативного впливу на стан довкілля і здоров‘я людей Інститутом геохімії навколишнього природного середовища НАН та МНС України була проведена Експертна оцінка екологічної ситуації в період з 15 вересня по 10 жовтня 2007 року.

Як свідчать висновки екологічної експертизи, основні джерела забруднення довкілля ліквідовано, а частина з них – локалізовано. Запроваджених заходів було у цілому достатньо для ліквідації аварії у стислі строки та забезпечення господарської діяльності за попереднім призначенням території.

“Виявлені локалізовані ділянки з процесами окислення фосфору не мають ознак поширення екологічної небезпеки за межі ближньої зони. Також не виявлено інших ознак небезпеки”, - зазначають у Мінприроди.

Відсутність інтенсивних процесів окислення фосфору свідчить про надійність зробленого захисного покриття, дієвість розрахунку про поступове окислення неконтрольованих залишків фосфору під штучно створеним захисним шаром та про відсутність загроз.

За результатами моніторингу стану природних ресурсів в Буському, Золочівському та Кам‘янко-Буському районах Львівської області за І півріччя 2008 року лабораторіями Держекоінспекції, Облводгоспу, ОблСЕС, Станції захисту рослин не виявлено перевищень гранично допустимої концентрації вмісту фосфору.

Довідка УНІАН. 16 липня у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці сталася аварія вантажного потягу. Внаслідок аварії зійшли з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких зайнялися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району та окремі території Радехівського і Бродівського районів області.