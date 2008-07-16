Як вийти з відпустки без нудьги та шкоди для здоров`я

У нас прийнято рахувати роботу каторгою, яка раз на рік уривається свободою. Але виходити на роботу з відпустки краще за правилами.

"Чим чорніше здається життя, тим сильніше буде депресія після відпочинку, - вважає психотерапевт Євгеній Тарасов. - Нещасний скаржиться оточуючим, що на одній чаші вагів - місяць відпустки, а на іншій - 330 днів рабства.

Якщо вас "дістав" такий скиглій, запропонуйте йому переїхати в село, завести натуральне господарство і самому визначати, коли і скільки лежати на печі. Він не тільки відстане від вас, але і прийде до висновку, що його звичний набір справ не так вже і поганий.

Проте різкий вхід в роботу насправді небажаний: у ідеалі треба мати у запасі 2-3 дні, щоб увійти до ритму. Правильно роблять ті, хто повертається з відпустки у середині тижня. Особливо це важливо для тих, хто міняє клімат. Для того, щоб подолати кліматичний, транспортний і психологічний стреси потрібний час.

Не ставтеся до себе як до біомашини, яку треба вмити-вдягти-погодувати і випровадити на службу, а як до людини. Вранці вставайте раніше хвилин на 30-40. Вранішня кава в спокійній обстановці, вранішня ванна, улюблена музика - це нормальне ставлення до самого себе, і воно допоможе вам відчути себе господарем життя.

Не намагайтеся зняти тугу за допомогою алкоголю. Поганий настрій стане ще гіршим.

Постарайтеся якийсь час утримувати відпускний режим харчування. Якщо ви на відпочинку балували себе фруктами, зеленню і овочами, не переходьте різко на макарони з сосисками і пиво. Не виходить по грошах? Все проїли-прогуляли? Купіть вітамінний комплекс в аптеці, а прогулянки на свіжому повітрі безкоштовні.

Особливо уважно стежте за тим, щоб у вашому організмі була достатня кількість вітаміну С. Для цього якомога частіше вживайте у будь-якому вигляді обліпиху, чорну смородину, шипшину, лимон, апельсини і квашену капусту".

"Правда.Ру""