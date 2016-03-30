МОЗ України співпрацюватиме з Агенством зменшення загрози США

Учасники зустрічі обговорювали майбутню співпрацю Міністерства та Агенства за пятьма ключовими напрямками:

- наукова співпраця;

- створення та впровадження інформаційної системи спостереження за захворюваннями;

- посилення спроможності лабораторій з питань епіднагляду та біобезпеки;

- опрацювання питань консолідації колекцій особливо небезпечних патогенів;

- впровадження інструменту дистанційного навчання для клініцистів британського медичного журналу.

Представники Агентства акцентували увагу на необхідності виходу українських науковців на міжнародний рівень через наукові праці та дослідження. Зокрема, деякі з наукових розробок можуть стосуватися створення та впровадження єдиної електронної системи звітування і спостереження за захворюваннями. «Адже маючи на обласному рівні єдину форму звітування значно простіше контролювати та попереджати неінфекційні захворювання, така інформаційна система значно полегшить вирішення багатьох завдань в охороні здоров`я - переконана доктор Елізабет Джордж, - Для нас Україна є однією з пріорітетних країн, і ми готові до співпраці», - додала вона.