МОЗ України співпрацюватиме з Агенством зменшення загрози США
В Міністерстві охорони здоров`я відбулася зустріч заступника Міністра Ігоря Перегінця з групою посадовців Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США на чолі з доктором Елізабет Джордж, директором Головного Управління взаємного зменшення загрози Агенства.
Учасники зустрічі обговорювали майбутню співпрацю Міністерства та Агенства за пятьма ключовими напрямками:
- наукова співпраця;
- створення та впровадження інформаційної системи спостереження за захворюваннями;
- посилення спроможності лабораторій з питань епіднагляду та біобезпеки;
- опрацювання питань консолідації колекцій особливо небезпечних патогенів;
- впровадження інструменту дистанційного навчання для клініцистів британського медичного журналу.
Представники Агентства акцентували увагу на необхідності виходу українських науковців на міжнародний рівень через наукові праці та дослідження. Зокрема, деякі з наукових розробок можуть стосуватися створення та впровадження єдиної електронної системи звітування і спостереження за захворюваннями. «Адже маючи на обласному рівні єдину форму звітування значно простіше контролювати та попереджати неінфекційні захворювання, така інформаційна система значно полегшить вирішення багатьох завдань в охороні здоров`я - переконана доктор Елізабет Джордж, - Для нас Україна є однією з пріорітетних країн, і ми готові до співпраці», - додала вона.