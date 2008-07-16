Фонд Ріната Ахметова ”Розвиток України” стурбований проблемою забезпечення вакциною БЦЖ

За інформацією Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», в регіонах України протягом місяця була відсутня вакцина БЦЖ, яка використовується в якості профілактики захворювання на туберкульоз серед новонароджених та дітей. Слід зазначити, що відсутність вакцини ставить під загрозу життя та здоров’я новонароджених, адже дана група є особливо вразливою з точки зору можливості зараження туберкульозом.

Фонд відгукнувся на прохання двох регіонів профінансувати закупку вакцини на період її відсутності. Це, зокрема, стосується Донецької та Рівненської областей, яким було закуплено відповідно 15000 та 3500 доз вакцини. Також Фондом були проведені переговори з керівництвом Міністерства охорони здоров’я України, в результаті чого з`ясувалося, що закуплена Міністерством вакцина проходила процедуру перевірки якості.

Cьогодні вакцина вже надійшла у регіони. Фонд продовжуватиме відслідковувати ситуацію з забезпеченням вакциною та готовий надавати необхідну організаційну і фінансову допомоги з цього питання.

Благодійний фонд «Розвиток України» й надалі здійснюватиме діяльність, спрямовану на забезпечення доступу до якісного лікування пацієнтів, хворих на туберкульоз. З цією метою Фонд реалізовує проект, спрямований на проведення моніторингу якості протитуберкульозних препаратів, які використовуються для лікування туберкульозу в Україні, та інформуватиме громадськість про результати його виконання.