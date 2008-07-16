Пірсинг - загроза здоров`ю ротової порожнини

Дантисти виявили, що приблизно 15-20 відсотків підлітків з пирсингом в області рота мають високий ризик втрати зуба в результаті утворення тріщин на емалі і запалення ясен. У зв`язку з цим відкриттям ізраїльські лікарі Університету Тель-Авіва радять тінейджерам подумати двічі, перш ніж слідувати моді.

Високі рівні пародонтальных проблем із-за пірсингу на губі або язику не відмічені в інших вікових групах, а випадки серйозних зубних пошкоджень серед підлітків до 18-19 років без пирсингу так само рідкісні. Лікарі попереджають, що носіння сережок в порожнині рота може навіть викликати смерть, оскільки відомі випадки, коли пухлину і запалення після процедури проколювання м`якої губної або язикової тканини розвивало набряк, який порушує роботу дихальних шляхів. Найбільш поширені ускладнення після пірсингу - переломи зубів (в основному передніх) і пародонтит - є довгостроковими.

Медики рекомендують батькам відрадити своїх дітей від пирсингу губ і язика, але якщо все ж таки не вдалося цього добитися, слід проконтролювати, щоб всі інструменти, що проникають всередину при процедурі були одноразовими, а решта устаткування належним чином продезинфікована. Після процедури область, в якій робили проколювання, повинна впродовж двох тижнів промиватися рідиною із вмістом антисептика, наприклад хлоргексидину. Також варто тривалий період акуратно чистити область проколювання і не торкатися до неї. Згодом необхідно регулярно відвідувати дантиста, оскільки інфекція формується впродовж тривалого часу і вимагає негайного видалення.

med2.ru