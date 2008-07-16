Сауни і сонячні промені сприяють розвитку раку

З 1980 року кількість захворювань меланомою серед молодих жінок США збільшилося на 50%. Причину цього лікарі бачать в саунах і небезпечних сонячних променях.

Кількість хворих меланомою молодих людей залишилася на тому ж рівні. За даними Американського суспільства боротьби з раковими захворюваннями, тільки цього року кількість хворих з меланомами виросла на 62 480 чоловік, а 8 420 захворювань закінчилися летальним результатом.

Меланома - найнебезпечніший з різновидів шкірного раку, яка вражає пігментні клітки шкірного покриву. Особливо небезпечний чинник ризику для цього захворювання - ультрафіолетове випромінювання.

Хоча генетична схильність грає тут не останню роль. Більшому ризику піддаються люди з світлою шкірою. Разом з тим, не дивлячись на зростання кількості захворювань раком шкіри, кількість смертей від нього впала. У цьому учені бачать заслугу ранньої діагностики.

last24.info