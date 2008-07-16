Бактерія, що викликає виразку шлунку, захищає дітей від астми

Бактерія, що живе в шлунку людини, знижує ризик розвитку астми у дітей. За даними американських вчених, діти віком від 3 до 13 років , що контактували з мікробом, страждають астмою на 59% рідше.

Хелікобактер, або Helicobacter pylori, вважається одним з найбільш стародавніх супутників людини. За даними вчених, цей мікроб поселився в шлунках первісних людей приблизно 50 тисяч років назад. У 2005 році австралійські дослідники Робен Уоррен і Баррі Маршалл одержали Нобелівську премію по медицині і фізіології за ряд робіт, що довели, що Helicobacter pylori є одним з основних чинників розвитку таких захворювань як виразка шлунку і дванадцятипалої кишки.

До середини XX століття носіями Helicobacter pylori були практично 100 відсотків жителів Землі, проте в останні десятиліття у зв`язку з широким застосуванням антибіотиків поширеність цього мікроба в розвинених країнах стала швидко скорочуватися.

Співробітники Медичного центру Ленгона при Університеті Нью-Йорка вивчили дані 7,4 тисяч дітей і молодих людей у віці до 19 років, що брали участь в IV фазі Національного дослідження живлення і здоров`я (NHANES IV) в 1999 – 2000 роках. Як з`ясувалося, учасники, в організмі яких був виявлений хелікобактер, страждали астмою в середньому на 25% рідше, ніж ті, хто не був носієм мікроба.

У віковій групі 3-13 років різниця була ще істотніша: носії бактерії страждали астмою на 59 відсотків рідше. Крім того, у них на 40% рідше наголошувалися скарги на поліноз і інші види алергічних реакцій.

На думку авторів дослідження, виявлена закономірність може частково пояснити зростання рівнів астми і алергій у дітей, що спостерігається в останні десятиліття. Як припускають вчені, присутність хелікобактера в шлунку пов`язана із збільшенням чисельності регуляторних T-лімфоцитів, що, у свою чергу, знижує ризик запальних і алергічних реакцій при контакті з іншими алергенами.

Звіт про дослідження опублікований в The Journal of Infectious Diseases.

lenta.ru