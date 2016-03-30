Сьогодні до кінця доби очікується посилення вітру, дощі і грози

За повідомленням Гідрометцентру України, в столиці та області у найближчу годину із збереженням до кінця доби 30 березня очікується посилення вітру, дощі і грози.

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, при таких погодних умовах правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

«Не перевищуйте швидкість, дотримуйтеся безпечної дистанції та правил паркування, відмовтеся від ризикованих маневрувань. Пам'ятайте, що в дуже сильний дощ краще зупинитися і перечекати негоду. При зупинці обов'язково включайте аварійну світлову сигналізацію», - закликають водіїв у поліції. Правоохоронці радять в умовах недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, «обов'язково виділити себе на дорозі»: «Водії повинні заздалегідь включити на своїх автомобілях габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари, а пішоходи – по можливості використовувати світлий одяг і світловідбиваючі елементи, що дозволить водіям завчасно побачити їх на дорозі і відповідно зреагувати».