Кабмін удосконалив порядок протезування учасників АТО

Кабінет міністрів України вдосконалив порядок протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок.

Як зазначає Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату КМУ, постановою уряду № 172 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 та від 1 жовтня 2014 р. № 518» передбачено, зокрема, розширення кола учасників антитерористичної операції з числа працівників підприємств, установ, організацій, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, які залучалися й брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

Читайте такожУкраїнські фахівці почнуть встановлювати біонічні протези учасникам АТО з наступного року Крім того, передбачено здійснення в Україні протезування (ортезування) виробами підвищеної функціональності за новітніми вітчизняними технологіями виготовлення протезно-ортопедичних виробів; удосконалення механізму протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні (за кордоном).