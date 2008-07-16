Дитяча лікарня Чернівців отримала нове обладнання

Відділення інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні у Чернівцях отримало сучасне обладнання італійського виробництва вартістю 880 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької міськради, отримане обладнання дозволяє створити у відділенні додаткові три робочі місця для виходження малюків, які народилися з вагою до кілограма. Відділення, зокрема, отримало чотири столи з підігрівом і три апарати штучної вентиляції легенів новонароджених. Кошти на придбання апаратури були надані Міністерством охорони здоров’я України.

Зараз у реанімації обласної дитячої клінічної лікарні вже є дев’ять стаціонарних місць для інтенсивної терапії новонароджених. Після отримання першого траншу такого обладнання минулого року смертність немовлят у відділенні зменшилася удвічі.

Загалом, до минулого року показники дитячої смертності у Чернівецькій області були найвищими в Україні