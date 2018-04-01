Які ягоди і плоди краще їсти влітку?

"Корисні будь-які ягоди - і садові, і лісові, - говорить Олена Бачинська, лікар-алерголог Київського міського алергоцентру. - Головне щоб вирощені і зібрані вони були в екологічно благополучних регіонах".

Ожина. Регулює діяльність кишечника, укріплює сполучні тканини і стінки судин, уповільнює процеси старіння. Корисна ожина також для зміцнення імунної системи і поліпшення складу крові. Рекомендується при геморої і хворобах нирок.

Червона смородина. Стимулює рух крові в організмі і активізує обмін речовин. Ягода корисна при закрепах, анемії, передменструальних синдромах, а також тим, хто приймає гормональні контрацептиви.

Чорна смородина. Найкорисніша зі всіх відомих ягід. Активізує обмін речовин, розчиняє камені в нирках, лікує печінку, а також перешкоджає виникненню раку. Рекомендується при хронічній втомі, депресії, людям надмірно схильним до простуд.

Голубика. Омолоджує і очищає організм, знімає алергічні реакції. Корисна вона при недокрів`ї, порушенні роботи підшлункової залози. Володіє хорошим сечогінним ефектом. Особливо рекомендується людям, у яких алергія на інші ягоди.

Чорниця. Покращує гостроту зору, регулює вуглеводний обмін і знижує рівень цукру в крові. Оздоровлює кишечник і володіє протизапальними властивостями. Чорниця дуже корисна при недокрів`ї, каменях в нирках, подагрі, ревматизмі, шкірних хворобах.

Агрус. Біотин (вітамін Н або В7), що міститься в агрусі допомагає регулювати білковий і жировий обмін, виводити солі важких металів, стимулювати оновлення клітин шкіри, покращувати ріст волосся. Рекомендується при надмірній вазі і проблемах з венами.

Малина. Корисна при недокрів`ї, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, атеросклерозі, хворобах нирок і гіпертонії. Відновлює волосся, укріплює очні суглоби, зменшує вірогідність виникнення ракових клітин.

Виноград. Сприятливо впливає на роботу кишечника, здатний активізувати вуглеводний обмін і виводити зайву воду з організму. Крім того, виноград полегшує передменструальний синдром і сприяє очищенню нирок. Рекомендується для зниження ваги.

Кавун. Володіє сечогінним і жовчогінним ефектом, корисний при хворобах печінки і гепатиті, склерозі і гіпертонії, може заспокоювати нерви.

Вишня. Допомагає розгладжувати зморшки, знижує здатність крові до згущення і виводить токсини. Так само допомагає очищати і підтримувати ріст нових клітин в організмі. Рекомендується при прийомі гормональних протизаплідних засобів, пародонтозі і анемії. Вишневий сік особливо корисний при проблемах з печінкою і нирками.

Черешня. Виводить токсини і укріплює стінки судин, допомагає при набряках і варікозному розширенні вен. Рекомендується для відновлення сил після хвороби.

Шовковиця. Покращує зір, роботу печінки, корисна при шлунково-кишкових захворюваннях, омолоджує шкіру. Протипоказана діабетикам і гіпертонікам.

Чорна горобина. Знижує кров`яний тиск, знижує рівень холестерину в крові. Горобина протипоказана при гастритах, тромбофлебіті і варікозному розширенні вен.

Журавлина. Завдяки урсуловій кислоті, що в ній міститься, може загоювати рани, зміцнює кровоносні судини і знижує артеріальний тиск. Журавлина протипоказана при гострих запальних процесах, гастритах, виразці і підвищеній кислотності.

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