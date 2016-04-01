Рада сьогодні розгляне законопроекти про оздоровлення дітей

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроекти про організацію відпочинку і оздоровлення дітей, а також їх пільгового проїзду.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, передбачено розглянути в першому читанні законопроект "Про внесення змін у деякі законодавчі акти про організацію оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі оздоровчих закладів" (№2917) і 2 законопроекти про право пільгового проїзду дітей у віці від 6 до 14 років.

Крім того, планується розгляд проекту закону, що стосується призначення керівника Державної кримінально-виконавчої служби України.

Також сьогодні в парламенті з 10.00 до 11.00 відбудеться Година запитань до уряду.