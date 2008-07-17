Кількість дітей з ентероколітом росте
09:35, 17 липня 2008Країна
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Перебіг хвороби - середньої важкості
Протягом 13 - 16 липня з дитячого санаторію "Дружба" с. Новоселиця Долинського району до Долинської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом ентероколіт госпіталізовано 17 дітей (1994-2000 р.н.).
Як повідомили УНІАН у прес-сдлужбі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, перебіг хвороби - середнього ступеню важкості. В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС України в Івано-Франківській області.
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