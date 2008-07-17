На Херсонщині двоє людей отримали укус отруйних павуків

У Херсонській області протягом минулої доби одразу двоє осіб, серед яких десятирічна дитина, постраждали від укусів отруйних павуків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, в селищі Заозерне Новотроїцького району на подвір’ї була укушена павуком 10-річна дитина, яку доставлено до реанімаційного відділення Новотроїцької ЦРЛ.

Того ж дня в селі Долматівка Голопристанського району після укусу павуком до Голопристанської ЦРЛ було госпіталізовано 32-річну місцеву жительку.

З початку літа це перші випадки нападів отруйних павуків на людей.