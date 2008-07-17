Сім найнебезпечніших влітку продуктів

Недобра традиція: взимку грипуємо, літом – маємося зі шлунком. Застуда і харчове отруєння – наймасовіші захворювання в Україні. За статистикою ВООЗ, кожний з нас протягом життя близько 20–30 разів хворів із-за несвіжої їжі.

1.Тістечка з кремом

З рук на ринку нічого не беремо. Але, може, перекусити печивом, купленим на ринку? Правда, в ньому прошарок крему, а продаються солодощі з відкритих коробок на спеці...

За словами доцента кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету їм. Богомольця Ігоря Анастасія, у вершкові і заварні креми можуть потрапити стафілококи. Занести інфекцію може і продавець, адже стафілококи живуть на слизових, на місцях саден і гнійничків, у кожного другого з нас. Але якщо при температурі до +5 це одиничні бактерії, які наш імунітет легко здолає, в теплішій атмосфері вони розмножуються. Якщо на вулиці під 30 градусів, йде активне виділення токсинів і ультрашвидке «збільшення в сімействі». Одна бактерія може привести більше мільйона собі подібних за три години. А якщо продукт був на сонці, купувати його у жодному випадку не можна.

2. Салати

У кулінарії салати повинні зберігається тільки в холодильнику. Бактеріолог Світлана Деміна стверджує, що в салатах, заправлених сметаною або майонезом і тих, що зберігалися без дотримання норм гігієни, може жити цілий букет мікроорганізмів: кишкова паличка, стафілококи, навіть сальмонельоз. А отрути, що виділяються ними, настільки дієві, що можуть спровокувати токсичний шок. Згідно до санітарних норм, термін зберігання таких салатів в холодильнику не більше години. Купуючи такий продукт, треба переконатися, що він достатньо охолоджений.

Якщо у вітрині температура не нижче 8-10 градусів тепла, вона не захищає від небезпеки. Часта помилка: доїдати салати, які весь вечір постояли на столі. Удома ви, в гостях або на фуршеті – олів`є, спробуване вами на початку трапези, за годину може перетворитися на отруту. До речі, підігрівати вчорашню їжу скоріше шкідливо – посилюється зростання бактерій. Тому – тільки кип`ятити.

3. Біляші, шаурма, шашлики

Фахівець відділу гігієни живлення СЕС Подільського району Олена Новікова днями перевіряла два пункти шаурми біля площі Шевченка. Дозволу СЕС у підприємців немає, так само як і води, каналізації, холодильника. Щодо антисанітарії все зрозуміло. У цю ж групу вуличної їжі можна віднести і квас з бочок. Мало хто знає, що на бочку у підприємця повинен бути санітарний паспорт. Часто купують вже прострочену, заіржавілу тару. У ній навіть хороший квас може стати притулком шкідливих мікроорганізмів.

4. Молочні продукти

Багато хто думає: кефір – не прокисне, якщо його на ніч залишити на столі. А в морозиві бактерії повинні були вимерзнути. Але ні, більшість просто «завмерли». А в теплі бурхливо оживають.

Як пояснила головний столичний дієтолог Валентина Місник, літом треба бути обережними і з кисломолочними продуктами, і з сирними масами, молодою бринзою, багатьма видами сирів. При покупці вони повинні бути холодними, а удома зберігатися на верхній полиці холодильника. Особлива увага всім стравам, куди додані ці інгредієнти. Молочні каші, окрошка кефіру, пюре при кімнатній температурі «здаються ворогові» одними з перших.

5. М`ясо (частіше – курятина)

М`ясо куплене в супермаркеті, відразу відправлене в холодильник, оброблене на окремій дошці, а все одно – в шлунку революція...

У 80% випадків в такому продукті є мікроорганізми, яким не можна дати розмножитися. Можливо, в холодильнику м`ясо капало на свіжі овочі, розташовані нижче, припускає завідувачка епідеміологічним відділом СЕС Шевченківського району Світлана Запорожець. А обробну дошку часто миють губкою, якою потім відтирають посуд. Або ж хліб і сир порізали ножем, яким обробляли м`ясо, в кращому разі сполоснувши без мила і під холодною водою.

6. Яйця

У них можуть водитися сальмонели. Тому гоголь-моголь для багатьох – минуле. Але як не випити сире перепелине яєчко, якщо на упаковці таке харчування описане, як кращі ліки?

Ці яйця викликають отруєння так само часто, як і курячі, говорить інфекціоніст клінічної лікарні №4 Людмила Мінова. Ще одна неправильна підказка: у деяких холодильниках є спеціальні поглиблення для яєць на дверцях. Але температура там недостатньо низька. Яйця некруто варені варто виключити хоч би літом. А омлет прожарювати не менші семи хвилин. Багато людей все ще дивуються, навіщо мити шкаралупу, якщо ми від неї позбавляємося. Але крізь безліч мікроотворів в холодильнику мікроби можуть потрапити всередину яйця.

7. Овочі, фрукти, зелень

Овочі миєму під струменем води. Терпимо щосили, щоб не з`їсти дорогою додому куплений виноград. Все?

А на базарі ягідки пробували з думкою «всього одну – може, пронесе» Ось і пронесло. Та й зелень сполоснути мало: бруд затримується всередині. Краще замочити в холодній кип`яченій воді з сіллю.

Зараз проблем із зеленню більше, ніж раніше, помічає керівник оздоровчого відділення Київського міського центру здоров`я Світлана Никішаєва. Провиною всьому... равлики. Пучки салату і екзотичних травичок-спецій, що привезли з-за кордону, іноді покриті їх слизом. А це – краще середовище для бактерій.

pk.kiev.ua