Князевич зустрінеться з Міністром охорони здоров`я Польщі

17-18 липня 2008 року відбудеться візит Міністра охорони здоров`я Республіки Польщі Єви Копач до України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ.

Польські та українські колеги визначать пріоритети двостороннього співробітництва та подальші кроки їх реалізації. Зокрема, мова йтиме про адаптацію системи охорони здоров`я до вимог щодо проведення ЄВРО-2012; подолання ВІЛ/СНІД та тристороннє співробітництво Німеччина-Польща-Україна в напрямку зниження цін на АРВ ліки, реалізацію профілактичних програм.

Передбачено підписання угоди між Департаментом державного санітарно-епідеміологічного нагляду та Санітарним інспекторатом Республіки Польща про співробітництво.

Програма українсько-польських зустрічей 17.07.2008:

16:00 - Зустріч Міністра здоров`я Республіки Польщі Єви Копач з Міністром охорони здоров`я України Василем Князевичем.

16.45 - Зустріч з заступником Міністра охорони здоров`я України Ігорем Яковенко

Акредитація на заходи за участю Є.КОПАЧ проводиться за тел: 253-05-25, 253-69-75.