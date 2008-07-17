Малярію вдасться перемогти?

Фахівцям вдалося зрозуміти, як зараженим вірусом еритроцитам (червоним кров`яним тельцям) вдається прикріплятися до стінок кровоносних судин, уникаючи попадання в селезінку, де вони будуть знищені.

Для такого прикріплення клітини використовують комбінацію з восьми білків, тим самим перешкоджаючи імунній системі людини позбавитися від заражених еритроцитів.

За словами вчених, якщо видалити хоч би один з цих білків - шляхом прийому ліків або вакцинації, - у результаті це не дозволить вірусу викликати захворювання.

Малярія - це захворювання, яке можна запобігти і вилікувати.

Проте за відсутності належного лікування воно може привести до смерті.

Щорічно від малярії в світі помирає більше мільйона чоловік. Більшість з них - маленькі діти в африканських країнах, розташованих на південь від Сахари.

news.bbc.co.uk