Малярію вдасться перемогти?
Австралійські вчені зробили важливе відкриття
Фахівцям вдалося зрозуміти, як зараженим вірусом еритроцитам (червоним кров`яним тельцям) вдається прикріплятися до стінок кровоносних судин, уникаючи попадання в селезінку, де вони будуть знищені.
Для такого прикріплення клітини використовують комбінацію з восьми білків, тим самим перешкоджаючи імунній системі людини позбавитися від заражених еритроцитів.
За словами вчених, якщо видалити хоч би один з цих білків - шляхом прийому ліків або вакцинації, - у результаті це не дозволить вірусу викликати захворювання.
Малярія - це захворювання, яке можна запобігти і вилікувати.
Проте за відсутності належного лікування воно може привести до смерті.
Щорічно від малярії в світі помирає більше мільйона чоловік. Більшість з них - маленькі діти в африканських країнах, розташованих на південь від Сахари.