Українських дітей вакцинуватимуть проти поліомієліту бівалентою живою вакциною - МОЗ

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Згідно з документом План заходів включає пункт щодо вилучення тривалентної оральної поліомієлітної вакцини, де, зокрема, зазначено, що живу оральну вакцину для профілактики поліомієліту (т ОПВ) слід припинити використовувати та вилучити з холодового ланцюга у підпорядкованих закладах охорони здоров’я, термін виконання - 18.04.2016. Утилізація всієї кількості цієї вакцини має відбутися до 13.05.2016.

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Другим пунктом Плану заходів є забезпечення переходу на біваленту оральну поліомієлітну вакцину, що включає такі підпункти: збір потреби регіонів у бівалентній живій оральній вакцині для профілактики поліомієліту (б ОПВ) на 2016 рік, відповідно до Календаря профілактичних щеплень; надання потреби у б ОПВ на 2016 рік до ЮНІСЕФ; завершення процедури державної реєстрації вакцини б ОПВ та проведення контролю відповідності показникам якості; проведення тематичних семінарів щодо переходу з використання трьохвалентної на бівалентну живу оральну вакцину для профілактики поліомієліту в Україні.