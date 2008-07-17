Знайдена ”ахіллесова п`ята” ВІЛ-інфекції

Університет Техасу (University of Texas Medical School at Houston) повідомив, що його вченим, ймовірно, вдалося виявити вразливе місце вірусу ВІЛ/СНІД. Якщо це відкриття буде підтверджено, то з`явиться реальна можливість створення ліків від нині невиліковної "чуми 20 століття".

Як вдалося з`ясувати вченим, у вірусі ВІЛ/СНІД міститься білок, відомий під назвою gp120.

Цей білок грає ключову роль в діяльності вірусу - з його допомогою він прикріпляється до клітин організму, що, в перспективі, і приводить до захворювання на СНІД. У звичайних умовах організм здатний виробляти антитіла, які знищують хвороботворні віруси.

Проте у випадку з СНІДом, цей варіант не спрацьовує, оскільки вірус постійно мутує. Саме з цієї причини створення вакцини проти СНІДу поки що неможливе. Проте одна частина вірусу - а саме gp120 - не міняється ніколи. Автори дослідження прийшли до висновку, що, якщо вдасться завдати удару по gp120, то вірус втратить силу і буде нездатний викликати СНІД.

Нині в лабораторіях Університет Техасу випробовуються особливі антитіла (абзими), які, як передбачається, зможуть адресно атакувати gp120. Попередні тести показали, що після використання абзимів (на відміну від інших антитіл, що використовуються при боротьбі зі СНІДом) вірус назавжди втрачає небезпечність. Для підтвердження ефективності цієї методики лікування потрібні клінічні випробування.

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