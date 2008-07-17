Потепління клімату викликає алергію

Співробітники Всесвітньої Організації Охорони здоров`я надали статистику, що відображає, яка кількість людей зараз страждає від різних алергічних реакцій. Було встановлено, що за останні 30 років подібні захворювання стали найпоширенішими. Причиною тому є глобальне потеплення клімату.

Згідно з даними дослідників, з алергією зараз народжується кожна третя дитина в Європі, а на бронхіальну астму хворий кожен десятий. Збудниками, що зустрічаються найчастіше, вважаються шерсть тварин, лікарські препарати, домашній пил і цвітіння рослин.

Експерти вважають, що однією з причин такого стрімкого розвитку алергії є зміни клімату. Річ у тому, що у великих містах подібна недуга поширена більше всього. Це пов`язано з несприятливим станом навколишнього середовища.

last24.info