Що краще вгамовує спрагу в літню спеку?

Коли стовпчик термометра підбирається до відмітки тридцять, думки про їжу відвідують ближче до ночі, тоді як спрага нагадує про себе постійно. І пляшка цілющої вологи під рукою перетворюється на предмет першої необхідності. Але чим насправді наповнена ця пляшка, придбана в найближчому рундуку?

Виробники бутильованої води люблять малювати гори і луги на етикетках, додавати до цього визначення "екологічно чиста", "цілюща" і рекомендації НДІ. Громадяни перебувають в упевненості, що п`ють майже з гірського джерела. Хоча реально насолоджуються водопровідною водою, відфільтрованою і оптимізованою по складу.

Як зрозуміти, чим насправді угамовуєш спрагу? Спершу перестати будь-яку прозору рідину без яскраво вираженого смаку називати мінералкою. Є мінеральна вода. Є питна вода. І як свідчить Кодекс алиментариус, головний харчовий стандарт ООН, "природна мінеральна вода, безумовно, відрізняється від звичайної питної".

"Питна" — не синонім "погана": тут потрібно розбирати окремо кожен випадок. Але мінеральна вода — благородний напій. Вона родом з природного джерела або пробурених свердловин. До неї не застосовуються методи, що змінюють її первинні властивості.

Збір відбувається в умовах, що гарантують її мікробіологічну чистоту і стабільний хімічний склад. Чим менше операцій з дарами природи, тим краще.

У виробників питної води зовсім інші приводи для гордості. Вони ратують за штучну чистоту. Тобто спочатку вони піддають початкову рідину ретельному чищенню, а потім вже можуть наново наситити її мінералами. І наблизити таким чином по ступеню солоності до мінералки.

Серед мінеральних вод розрізняють: їдальню (мінералізація не більше 1 г/л), лікувально-столову (мінералізація від 1 г/л до 10 г/л), лечебную (мінералізацією 10-15г/л). З лікувально-столовою і лечебной водами потрібно бути акуратним. Зазвичай всередину приймають не більше двох стаканів в день. Ідеальний варіант — пити курсами під спостереженням лікаря. Тоді цілющі властивості мінеральної води можна відчути повною мірою.

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