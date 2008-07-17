Ягоди чорниці від усіх хвороб

Дієтологи шанують ці ягоди і рекомендують щодня з’їдати їх хоча б півсклянки як хворим, так і здоровим людям. Адже вважають, що чорниці очищають організм і омолоджують, а до того ж мають у своєму складі такі речовини (щоправда, їх ще не добре вивчено), що здатні запобігати новоутворенням.

Отож, споживаючи чорниці, ми поповнюємо організм вуглеводами (це глюкоза, фруктоза, сахароза, пектин), органічними кислотами, вітамінами С, групи В, каротином, дубильними речовинами (до 12%). Щодо вмісту мінеральних речовин можна сказати, що вони з ряду найпотрібніших людині (калій, кальцій, сірка, мідь, хром тощо). Марганцю в чорницях більше, як в інших ягодах (а це — підтримка серця та нервової системи). Багато заліза, яке легко засвоюється, бо надходить разом з аскорбіновою кислотою та іншими «друзями» цього мікроелемента.

Свіжі ягоди рекомендують їсти в разі анемії, порушення обміну речовин (подагра, ревматизм, жовчно- та сечокам’яна хвороба), жовтяниці, гепатиту, водянки, уретриту, нічного нетримання сечі, циститу, хвороб серця, ларингіту

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