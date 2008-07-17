Споживчий аптечний кошик українців зріс на 34-36%

Споживчий аптечний кошик українців за незначний відрізок часу зріс на 34-36%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив голова Національної ради з питань охорони здоров’я населення при Президентові України Микола ПОЛІЩУК.

Він наголосив, що таке зростання відбулося не за рахунок кількості спожитих медикаментів, а за рахунок купівлі дороговартісних імпортних ліків – понад 30-50 гривень.

“За більших витрат на медикаменти населення України стало їх (ліки) менше споживати”, – зазначив М.ПОЛІЩУК. На його думку, цю ситуацію породив міф про те, що імпортні ліки є ефективнішими та якіснішими на відміну від вітчизняних.

Натомість, за словами М.ПОЛІЩУКА, “ніхто не довів, що це неякісні препарати, та й ліки, які надходять до України навіть з цивілізованих країн Євросоюзу, не завжди діють краще”.

Він висловив упевненість, що сьогодні в Україні ведеться “агресивна політика наступу на людей, щоб збільшити обсяги продажу лікарських засобів зарубіжних фармфірм і витіснити з фармацевтичного ринку України вітчизняного виробника”.

М.ПОЛІЩУК повідомив, що нині в Україні обсяг продажу медикаментів становить 2 млрд. доларів на рік. “Якщо обраховувати в упаковках, з них 64% становлять медикаменти українського виробництва, а 36% - імпортні препарати. Проте щодо цінової політики, то тут усе навпаки - понад 70% припадає на імпортні медикаменти”, – наголосив М.ПОЛІЩУК.

Він вважає, що при раціональному використанні ліків в Україні населення могло би зекономити понад 1 млрд. доларів.

М.ПОЛІЩУКА непокоїть те, що реальний вплив на призначення лікарем медикаментів мають фармацевтичні кампанії, які ведуть агресивну маркетингову політику, і люди самі собі призначають і приймають ліки за рекомендаціями фармкомпаній через телевізор, радіо і пресу.

“Сьогодні наше населення найбільше споживає ліків від того, що, хоч і “пучить живіт, але можна їсти і пити будь-що”, бо є таблетка, яка вас потім врятує. Натомість, споживання ліків від серцево-судинних хвороб, які лідирують у структурі смертності, - лише на третьому місці”, – заявив голова Нацради з питань охорони здоров’я.

“У нас відсутній контроль над споживанням ліків та відсутній контроль впливу ліків на здоров’я людини. Ми чи не єдина країна у світі, яка не має формулярної системи ліків”, – зауважив М.ПОЛІЩУК.

На його переконання, сьогодні у системі охорони здоров’я мають бути введені формуляри та протоколи лікування.

“Люди повинні знати, що вони приймають, а медики - як діють призначувані ними ліки. Коли МОЗ введе формуляри, воно буде відслідковувати продаж медпрепаратів, ефективність дії і споживання населенням”, – сказав М.ПОЛІЩУК, зауваживши, що тоді українці будуть витрачати менше коштів на неякісні медикаменти і більше споживати ефективні ліки.