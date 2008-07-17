Уряд звільнив Рибчука з посади заступника міністра охорони здоров’я

...за власним бажанням

Кабінет міністрів України розпорядженням № 949-р від 16 липня звільнив Віктора РИБЧУКА з посади заступника міністра охорони здоров’я України. Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі. У розпорядженні пояснюється, що В.РИБЧУКА звільнено за власним бажанням. Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням від 30 січня призначив В.РИБЧУКА заступником міністра охорони здоров`я України. Крім того, В.РИБЧУК обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я у 2005 році.

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