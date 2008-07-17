У Донецькій області зростає захворюваність на хворобу Лайма

У Донецькій області за шість місяців цього року захворюваність на хворобу Лайма (хвороба передається укусом кліща) зросла на 77% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомив УНІАН головний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО, захворюваність на хворобу Лайма з початку року становила 32 випадки - показник 0,69 на 100 тис. населення.

В.ДЕНИСЕНКО відзначив, що всі хворі заразилися, тобто були укушені кліщем, на території області.

"Ензоотичність територій підтверджена лабораторно при дослідженні кліщів, знятих з людей і великої рогатої худоби в Слов`янському, Краснолиманському, Костянтинівському і Червоноармійському районах, а також в Краматорську, Донецьку, Макіївці і Маріуполі", - констатував головний санітарний лікар.

Довідка УНІАН. Хвороба Лайма або кліщовий борреліоз - інфекційне захворювання, що викликається спірохетами і передається кліщами. Небезпечне для людини, оскільки може призвести до ураження шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату і серця.